عام / أفغانستان تسجل ارتفاعاً في حالات الإصابة بفيروس كورونا
الأحد 1441/11/21 هـ الموافق 2020/07/12 م واس
كابول 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية اليوم تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا" كوفيد -19 "، من 378 حالة، اختبرت في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس إلى 34 ألفاً و451 حالة .
وأفادت الوزارة في بيان، أن 16 حالة وفاة سُجلت بسبب الفيروس ليرتفع العدد إلى 1010 حالات وفاة ، بينما تعافى 81 آخرين ليصبح عدد المتعافين 21 ألفاً و216 شخصاً.
وأضافت أجري اختبار على 97 ألفاً و732 عينة ، مشيراً إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 12 ألفاً و225 حالة .
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