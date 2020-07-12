القاهرة 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين العرب،فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع.وربح رٍأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 7ر606 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" بنسبة 05ر1 في المائة ليبلغ مستوى 96ر11071 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 98ر3 في المائة ليبلغ مستوى 17ر1536 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقًا ارتفاعًا نحو 46ر3 في المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 01ر2369 نقطة.// انتهى //17:07ت م0170