حائل 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسأعلنت جامعة حائل بدء قبولها السنوي غداً لبرامج درجة البكالوريوس وبرامج درجة دبلوم كلية المجتمع وبرامج الدبلوم الأكاديمي المدفوع التابع لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، للعام الجامعي 1442هـ، وذلك عبر بوابة القبول على الموقع الإلكتروني لجامعة حائل.وأوضحت الجامعة أن برامج درجة البكالوريوس بلغت 43 برنامجًا تتبع المسارات (الصحي، والعلمي والهندسي، والإنساني) , حيث تدرس في جامعة حائل، في حين تُدرّس 7 برامج لدرجة البكالوريوس متنوعةً في جميع المجمعات الأكاديمية بمحافظات المنطقة، فيما تستقبل كلية المجتمع الطلبة في 5 برامج لدرجة الدبلوم.وبينت جامعة حائل أن عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر تستقبل خريجي المرحلة الثانوية العامة لهذا العام للقبول السنوي في 8 برامج للدبلوم الأكاديمي المدفوع، وذلك في تخصص المحاسبة، والتحرير والسكرتارية، وتطبيقات الحاسب المكتبية، واللغة الإنجليزية، والتسويق، والعلاقات العامة، والسلامة والصحة المهنية، والتسويق الإلكتروني.// انتهى //17:10ت م0171