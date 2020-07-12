الرياض 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسنظم الأولمبياد الخاص الإماراتي وبإشراف الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دورة دولية "عن بعد" حول مفاهيم العمل والتواصل مع رياضى للأولمبياد الخاص, بمشاركة 591 يمثلون 23 دولة من ضمنها المملكة العربية السعودية .وتحدث في الدورة المدير العام للرياضة و التدريب بالرئاسة الإقليمية الدكتور عماد محيى الدين, موضحاً العديد من النقاط المهمة حول برامج التدريب بالمنطقة ودور البرامج الوطنية فى تقديم برامج تأهيل المدربين و الحكام، إضافة إلى بعض النقاط الرئيسة حول ماهية الرياضة الموحدة والهدف من الدمج المجتمعي من خلال ممارسة الرياضة الموحدة.فيما بين المدير العام للألعاب و المسابقات بالرئاسة الإقليمية الدكتور شريف الفولي العديد من النقاط حول الألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص، و تعريف المدارس الموحدة, و إلقاء الضوء على قواعد المشاركة فى مسابقات الأولمبياد الخاص ، وأنشطة الأولمبياد الخاص الدولى القادمة.وتضمنت الدورة العديد من المحاور أبرزها الفرص المتاحة للرياضيين لتنمية اللياقة البدنية وإظهار الشجاعة وتجربة الاستمتاع بالمشاركة في تبادل الهدايا واكتساب المهارات و التصادق مع أسرهم والرياضيين الآخرين في الأولمبياد الخاص, ونشر الثقافة الرياضية والصحية في أوساط ذوي الإعاقة الذهنية وإشراك الأسرة في جميع المراحل التنظيمية والتدريب وبناء شراكات مستدامة مع قطاعات المجتمع المختلفة.كما تخلل الدورة تعريف الرياضيين المشاركين في المنافسات الرياضية للأولمبياد الخاص، والقواعد المنظمة لتلك النقاط مثل الفئات العمرية والبرامج و الأنشطة المختلفة التي يشارك بها الرياضيون, مع إلقاء الضوء على أنشطة مؤسسة الأولمبياد الخاص من التدريب الرياضي ، والألعاب والمسابقات ، والبرامج الصحية ، والدعم الأسري ، والمدارس الموحدة ، وشرح لكل نشاط و ما يقدم للرياضيين, إضافة إلى شرح بعض النقاط التخصصية حول الأداء الفكرى و السلوك التكيفي و المهارات العملية و الاجتماعية و النظرية التي لها تأثير مباشر على أداء الرياضيين و مدى قدراتهم , وكذلك تقديم محور حول التواصل مع الرياضيين من أصحاب الهمم و إعطاء توصيات للمدربين والعاملين بالقطاع الرياضي لأصحاب الهمم حول كيفية و طرق التواصل الصحيح مع الرياضيين وشرح التعريفات والمصطلحات, و كيفية إنشاء بيئة إيجابية للعملية التدريبية من خلال توفير فرص التعلم للرياضيين و المرونة في التعامل مع المواقف المختلفة و طرق التعامل السليم.كما تُطرق إلى محور مهم حول التدريب الافتراضي و الصعوبات التي قد تتوافق مع المدربين مثل صعوبة التواصل اللفظي أو السلوك العنيد من قبل الرياضيين أو صعوبة التركيز و فترات التدريب القصيرة أثناء الوحدات التدريبية وكيفية التعامل مع تلك الحالات المختلفة.// انتهى //17:10ت م0172