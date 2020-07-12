الرياض 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسأقيمت أمس الدورة التدريبية لرياضة الفروسية للأولمبياد الخاص " عن بعد " على المنصة الافتراضية "زووم" بتنظيم الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي والأولمبياد الخاص المصرى بمشاركة 88 مدرباً من بينهم 5 مدربين من السعودية.وألقى المحاضرة الرئيسة بالدورة المدير الفني للفروسية بالأولمبياد الخاص المصري والمدرب المعتمد من الأولمبياد العميد أحمد مصطفي قنديل, حيث تأتي إقامة الدورة فى رياضة الفروسية استعداداً للعودة الآمنة لأنشطة الأولمبياد الخاص فى مختلف برنامج المنطقة ، وخطوة مهمة من أجل التجهيز للاشتراك فى دورة الألعاب العالمية الصيفية التى ستقام فى ألمانيا عام 2023 ، إذ ستكون الفروسية واحدة من الرياضات التى سوف تشهدها تلك الألعاب .وأوضح مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية الدكتور عماد محيى الدين أن رياضة الفروسية من الرياضات ذات الطبيعة الخاصة وهي من ضمن الرياضات التي تشملها الألعاب العالمية ، ولذلك تم التأكيد بضرورة تنشيطها مع مختلف الرياضات المسجلة فى الأولمبياد الخاص والبالغ عددها 82 رياضة صيفية و8 رياضات شتوية بحسب ما طلبه الرئيس الإقليمي المهندس أيمن عبد الوهاب من إدارة الرياضة والتدريب والألعاب والمسابقات بالرئاسة , إضافة إلى ضرورة مشاركة برامج المنطقة فى أكبر عدد من الرياضات في هذا المحفل العالمي.فيما أشار المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري الدكتور باسم تهامي إلى أن هذه الدورة التدريبية في الفروسية تُعد ضمن سلسلة الدورات التدريبية لإعداد المدربين التي يقيمها البرنامج المصري خلال الفترة الحالية لإعداد مدربين في تلك الرياضات استعداداً للعودة لأنشطة الأولمبياد الخاص المصري في أغسطس المقبل, مبيناً أنها الدورة الثانية بعد الأولى في رياضة الجمباز وستكون الثالثة في كرة القدم الشاطئية والرابعة في رياضة الشراع خلال الفترة القادمة.بدوره كشف مدير الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص المصري الدكتور إكرامي الجمال أنهم ينظمون وللمرة الأولى هذه الدورات التدريبية في تلك الرياضات التي من المقرر إدراجها بالبرنامج المصري خلال الفترة القادمة بخلاف رياضتي الفروسية والجمباز التي شارك فيها الأولمبياد الخاص المصري خلال الألعاب العالمية الصيفية الأخيرة التي أقيمت في أبوظبي 2019 والألعاب الإقليمية التاسعة الأخيرة والتي أقيمت أيضا في أبوظبي 2018 وحقق فيها اللاعبون نتائج جيدة.// انتهى //18:08ت م0194