الأحساء 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليه 2020 م واسأعلنت جمعية البر بالأحساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها الأسعار الموحدة لمشروع الأضاحي في نسخته الرابعة بما يتناسب مع إمكانات المضحين.وأوضح مدير إدارة المراكز ورعاية المستفيدين نائب المشرف العام على مشروع الأضاحي عبدالمنعم بن عبدالعزيز الحسين أن الجمعية عقدت العديد من الاجتماعات الافتراضية لاختيار أجود أصناف الأنعام المجزية لمشروع الأضاحي عن طريق زيارة فريق العمل لأحواش الماشية التابعة لموردي الماشية في الأحساء.وبين أنه تم تخصيص اجتماع افتراضي لفتح مظاريف موردي الماشية في الأحساء لتحديد أسعار الأضاحي بما يتناسب مع مقدرة المضحين على شراء الأضحية نظرا لتفاوت الأسعار التي تشهدها أسواق المواشي في مثل هذه الأوقات من كل عام وبما يعزز دور الجمعية في التكاتف مع أفراد المجتمع ومد جسور التواصل بين الجميع وحرصها كذلك على إحياء شعيرة الأضحية وفق الشريعة الإسلامية وجاءت الأسعار على النحو التالي: الخروف النعيمي البلدي 1500 ريال، الخروف السواكني 1250 ريالاً ، فيما بلغ سعر الخروف البربري 800 ريال .ولفت إلى أن هذا العام سيكون استثنائيا بعدم استقبال الأضاحي العينية والمشروطات بسبب جائحة كورونا وما تقوم به الجمعية من تطبيق للإجراءات الاحترازية وتطبيق جميع البروتوكولات لسلامة مستفيديها والمتبرعين ، مشيرا إلى أن الجمعية بدأت في استقبال المضحين الراغبين في أداء شعيرة الأضحية في مكتب خدمات المتبرعين بشارع الجامعة بالهفوف، والمراكز التابعة لها خلال أوقات الدوام الرسمي للمركز، كما يمكن للمضحي شراء أضحيته إلكترونيا عن طريق متجر البر" https://store.ahsaber.org " .وأكد أن الجمعية حرصت على تقديم خدمة مميزة للمضحي تبدأ من استقبال المضحي في مراكز الجمعية ومكاتبها ومكتب خدمات المتبرعين وفق الإجراءات الاحترازية، وما يتعلق بالأضحية من ذبح وتوزيع على الأسر الفقيرة والمتعففة بمشاركة عدد كبير من المتطوعين , كما تم توفير السيارات المبردة لحفظ اللحوم بعد الذبح وأثناء التوزيع.// انتهى //19:23ت م0206