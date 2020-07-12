الجزائر 21 ذو القعدة 1441 هجري الموافق 12 يوليو 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر، اليوم، عن تسجيل 483 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 19195 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية.وكشف جمال فورار خلال مؤتمر صحفي عن تسجيل 7 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1011 وفاة، مشيراً إلى تسجيل مغادرة 368 شخصاً المستشفيات في يوم واحد بعد خضوعهم للعلاج ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 13743 حالة.// انتهى //19:24ت م0209