واشنطن 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسأبلغت ولاية فلوريدا الأمريكية اليوم، عن أكبر زيادة في حالات الإصابة بالفيروس التاجي الإيجابي في يوم واحد من أي ولاية منذ بداية الوباء.ووفقا لإحصاءات وزارة الصحة بالولاية كانت نتائج الاختبار إيجابية لـ 15,299 شخصًا، ليصبح المجموع 269,811 حالة.وأوضح حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، في تصريح له، أنه حتى مع ارتفاع معدلات الإصابة بكوفيد ١٩، فإنه لا يزال يريد إعادة فتح المدارس كما هو مقرر الشهر المقبل، مشيراً إلى أنه سيتعين على كل مقاطعة أن تضع إجراءات اعتمادًا على معدل الإصابة المحلي، حيث أن عدم فتح المدارس سيؤدي إلى تفاقم فجوة الإنجاز بين الطلاب ذوي الأداء العالي والمتدني.// انتهى //19:25ت م0210