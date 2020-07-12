السيح 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م (واس)تقيم جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً ، محاضرة بعنوان، "كيف تختار تخصصك الجامعي" يقدمها عضو هيئة التدريس بكلية إدارة الأعمال الدكتور أحمد بن سهيل عجينه ، وذلك عبر البث المباشر من مقر الجامعة في مدينة السيح.وتهدف المحاضرة إلى تعريف خريجي وخريجات المرحلة الثانوية بالمبادئ الأساسية لاختيار التخصص والميول والقدرات الشخصية قبل دخولهم الجامعة ، ومعرفة المسارات والكليات والتخصصات المتاحة في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وفروعها.// انتهى //19:55ت م0213