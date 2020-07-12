عرعر 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسرصدت عدسة وكالة الانباء السعودية " واس " اليوم استقبال مركز مبادرة " تأكد" بمدينة عرعر التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية للمواطنين والمقيمين لفحص فيروس كورونا كوفيد 19 وذلك عبر خدمة " تأكد وأنت في سيارتك " الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.وبينت صحة الحدود الشمالية أن المركز استقبل منذ افتتاحه قبل أسبوعين وحتى اللحظة أكثر من 600 مراجع.يشار إلى أن مراكز " تأكد " خصّصتها الصحة للذين لا يشكون من أعراض أو لديهم أعراض خفيفة ويعتقدون أنه نتيجة المخالطة بشخص مصاب، ويُقدم فيها خدمة الفحص لفيروس كورونا المستجد من خلال عمل المسحات اليومية، حيث تتطلب هذه المراكز حجز موعد عن طريق تطبيق "صحتي".// انتهى //20:40ت م0217