إسلام آباد 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسأعلن الجيش الباكستاني عن مقتل أربعة من جنوده خلال اشتباكات مسلحة مع عناصر إرهابية في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن الاشتباكات وقعت عندما كانت فرقة من قوات الجيش تقوم بعملية تمشيط ضد معاقل الإرهابيين في بلدة "بويا" بالقرب من "ميرانشاه" كبرى مدن شمال وزيرستان، حيث تمكنت الفرقة العسكرية من مداهمة موقعاً للإرهابيين، وجرى تبادل إطلاق النار بين الطرفين.وأضاف أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل أربعة جنود من رجال الجيش، مقابل مقتل أربعة إرهابيين.// انتهى //20:46ت م0219