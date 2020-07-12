عام / سمو أمير منطقة الباحة يعزي في وفاة المؤرخ قينان الزهراني
الأحد 1441/11/21 هـ الموافق 2020/07/12 م واس
الباحة 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليه 2020 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تعازيه ومواساته إلى أبناء وذوي أسرة الزهراني في وفاة والدهم المؤرخ قينان بن جمعان الزهراني - رحمه الله -.
وسأل سمو أمير منطقة الباحة الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
فيما أعرب أبناء وأسرة المؤرخ الزهراني عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الباحة، على تعازيه ومواساته لهم ، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.
// انتهى//
21:12ت م
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