الباحة 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليه 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تعازيه ومواساته إلى أبناء وذوي أسرة الزهراني في وفاة والدهم المؤرخ قينان بن جمعان الزهراني - رحمه الله -.وسأل سمو أمير منطقة الباحة الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.فيما أعرب أبناء وأسرة المؤرخ الزهراني عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الباحة، على تعازيه ومواساته لهم ، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.// انتهى//21:12ت م0222