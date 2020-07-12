الباحة 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، خالص تعازيه ومواساته لشيخ قبيلة الأحلاف بقلوة الشيخ أحمد بن إبراهيم بن مستور ، في وفاة والده الشيخ إبراهيم بن مستور الزهراني - رحمه الله -.وسأل سموه الله عز وجل ، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.وأعرب أبناء وأسرة الشيخ الزهراني عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الباحة ، على تعازيه ومواساته لهم ، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب ، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.// انتهى //21:14ت م0223