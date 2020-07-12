سكاكا 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسحققت طالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات على مستوى المملكة.وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي الفائزات بهذا الأولمبياد العلمي الذي يصنع جيلا مبدعا ومتطلعا ومتفاعلا مع العالم بلغة علمية عالمية ويمتلك بعدها القدرة على تمثيل الوطن عالمياً، مثمناً جهود إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات وقائدات مدارس الطالبات اللاتي لهن دور في تحفيز الطالبات للمشاركة بالمنافسات الوزارية.وحصلت في أولمبياد العلوم الطالبة بلقيس بنت محمد العنزي من المدرسة الرابعة عشرة الابتدائية بسكاكا على "المركز الرابع مكرر"، وولاء بنت خالد العنزي من المدرسة الرابعة عشرة الابتدائية بسكاكا على "المركز الرابع مكرر"، وسلمى بنت سعد العنزي من المدرسة الرابعة عشرة الابتدائية بسكاكا على المركز "المركز الخامس مكرر"، ونعمة بنت سعد العنزي من المدرسة الثالثة عشرة المتوسطة بسكاكا على "المركز الثامن مكرر".كما حصلت على مراكز متقدمة في أولمبياد الرياضيات الطالبتان ديم بنت سرحان الرويلي من المدرسة الثانية المتوسطة بصوير على "المركز الثامن"، ووسام بنت زياد الجبل من مدرسة الرحمانية الثانوية بسكاكا على "المركز السابع مكرر".وفي أولمبياد الفيزياء حققت الطالبات المها بنت فارس الرويلي من مدرسة زلوم الثانوية على "المركز السادس"، وجوري بنت سلطان الرويلي من المدرسة الأولى الثانوية بهديب على "المركز السابع مكرر"، وسمر بنت الركوي الرويلي من مدرسة زلوم الثانوية على "المركز العاشر".// انتهى //21:52ت م0229