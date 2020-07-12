الرباط 21 ذو القعدة 1441 هـ موافق 12 يوليو 2020 م واسسجلت المغرب 203 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من ضمنها 71 في مدينة طنجة، و38 في فاس، و23 بمراكش، ليصل العدد الإجمالي إلى 15745.وقالت وزارة الصحة المغربية:إن عدد الوفيات ارتفع إلى 250 بعد تسجيل خمس وفيات جديدة، وأن عدد الحالات الحرجة وصل إلى 31، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 12283 بعد تعافي 218 شخصًا آخرين.//انتهى//21:56ت م0230