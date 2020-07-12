تبوك 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسعقدت لجنة شباب الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بتبوك اليوم, اجتماعها السادس برئاسة رئيس اللجنة نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ماهر محمد الوابصي وبحضور أعضاء اللجنة, وذلك بمقر الغرفة بتبوك.وتناول الاجتماع جملة من النقاط المدرجة على جدول أعماله، فيما جرى استعراض مناقشة تداعيات جائحة فايروس كورونا المستجد وآثارها على قطاع الأعمال .وأنهى الأعضاء اجتماعهم, بعدد من التوصيات التي تخدم شباب الأعمال , وتسهم في تنشيط الحراك الاقتصادي بالمنطقة , بالإضافة إلى التوصية بعمل دراسة ميدانية لمعرفة حجم الضرر على رواد ورائدات الأعمال .// انتهى //22:40ت م0237