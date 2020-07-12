إسلام آباد 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسأكدت باكستان التزامها بخطة عمل مجموعة العمل المالي الدولية " فاتف " حول مكافحة ظاهرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.جاء ذلك على لسان مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون المالية الدكتور عبد الحفيظ شيخ، الذي أكد أن باكستان بصفتها عضواً مسؤولاً في المجتمع الدولي، مسؤولة عن تطبيق بنود خطة عمل مجموعة العمل المالي الدولية.وأضاف في تصريح اليوم أن الحكومة الباكستانية تعمل بفعالية للوفاء بالبنود كافة لخطة العمل، حيث تمكنت حتى الآن من تنفيذ العمل بشكل كامل على 14 بنداً من أصل 27 بنداً للخطة،وقد أحرز تقدم كبير لإكمال الشروط الثلاثة عشر المتبقية.// انتهى //23:12ت م0239