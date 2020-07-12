مكة المكرمة 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسأزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات‬ ممثلة ببلدية العمرة الفرعية‬ بأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية "اليوم" تعديات بجوار الدائري الرابع شمال ‫مكة المكرمة‬.وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنَّ الفرق الرقابية تمكنت من إزالة 4 مزارع بداخلها غرف شعبية، بمساحة إجمالية بلغت 95,000 متر مربع.و أشار "المالكي" بأن الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الأراضي من التعديات، مؤكداً عدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المعتدين، داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعد يرصد في أي موقع وذلك عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.// انتهى //23:17ت م0241