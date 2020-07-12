القاهرة 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 912 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و89 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.//انتهى//23:25ت م0242