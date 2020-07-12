الرياض 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسواصل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا اليوم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، في إطار برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان، المقرر انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.وأجرى "الأخضر" مرانه على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية طبّق خلالها المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج والجهاز الفني المساعد تمارين تكتيكية متنوعة.من جهة أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو المنتخب الوطني تحت 19 عامًا مساء اليوم الفحوصات الطبية لفيروس كورونا المستجدّ؛ تطبيقًا للبروتوكلات الطبية وضوابط الإجراءات المتبعة لعودة النشاط الرياضي في المملكة، وذلك بالتعاون مع الشؤون الصحية بمنطقة عسير.يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة "الثالثة" وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.// انتهى //23:32ت م0243