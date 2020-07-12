الرياض 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واستغلب توتنهام على ضيفه أرسنال 2-1 اليوم ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وافتتح الفرنسي الكسندر لاكازيت التسجيل للضيوف عند الدقيقة (16) وعادل الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين لتوتنهام عند الدقيقة (19) قبل أن يمنح المدافع البلجيكي توبي الدرفيرلد الفوز لأصحاب الأرض عند الدقيقة (81).ورغم تخلف أرسنال في الترتيب عن المقاعد الأوروبية وخروجه من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" هذا الموسم، إلا أن الفرصة لا تزال متاحة أمامه لبلوغها الموسم المقبل في حال فوزه بمسابقة الكأس التي بلغ دورها نصف النهائي حيث يواجه مانشستر سيتي حامل اللقب في 18 الشهر الجاري.//انتهى//23:33ت م0244