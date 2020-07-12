صبيا 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسينفذ مركز النشاط الاجتماعي بالحسيني التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافطة صبيا بعد غدٍ الثلاثاء، برنامج " طريقك إلى الجامعة "، الذي يستهدف خريجي الثانوية من الطلاب والطالبات .وأوضح المشرف على مركز النشاط أحمد بن رديني الذروي أن البرنامج يسعى للتسهيل على الطلاب والطالبات من خلال التسجيل الإلكتروني في بوابة القبول بجامعة جازان للعام الجامعي 1441/ 1442هـ .وبين أن البرنامج يستمر ثلاثة أيام، مع تطبيق كافة الاحترازات والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات .// انتهى //23:39ت م0245