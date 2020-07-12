عام / مركز نشاط الحسيني بصبيا ينفذ برنامجًا لتسجيل طلاب وطالبات الثانوية بجامعة جازان
الأحد 1441/11/21 هـ الموافق 2020/07/12 م واس
صبيا 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واس
ينفذ مركز النشاط الاجتماعي بالحسيني التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافطة صبيا بعد غدٍ الثلاثاء، برنامج " طريقك إلى الجامعة "، الذي يستهدف خريجي الثانوية من الطلاب والطالبات .
وأوضح المشرف على مركز النشاط أحمد بن رديني الذروي أن البرنامج يسعى للتسهيل على الطلاب والطالبات من خلال التسجيل الإلكتروني في بوابة القبول بجامعة جازان للعام الجامعي 1441/ 1442هـ .
وبين أن البرنامج يستمر ثلاثة أيام، مع تطبيق كافة الاحترازات والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات .
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