واشنطن 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 62,918 إصابة مؤكدة و 906 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3,236,130 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 134,572 حالة وفاة.// انتهى //00:05ت م0247