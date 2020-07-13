جيزان 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسعقدت الجمعية العمومية لجمعية رعاية الأيتام بمنطقة جازان "غراس" اجتماعها العادي بحضور أعضاء الجمعية العمومية، بفندق نوفوتيل جيزان .واستعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور علي بن عيسى الشعبي أبرز البرامج والمشروعات التي قامت بها الجمعية خلال الفترة الماضية.عقب ذلك جرى تشكيل أعضاء مجلس الإدارة الجديد للجمعية، باختيار العباس بن أحمد الحازمي رئيساً، والدكتور عبدالرحمن بن عمر المدخلي نائباً للرئيس، وعبدالله بن عيسى مسلم أميناً للصندوق، وعضوية كل من ناصر بن عبده مريع والدكتور زكي بن منور عيسى ومحمد بن ناصر الحازمي وعصام بن حسن خواجي والدكتور زيد بن علي مهارش والمهندس عمر بن علي الشيخ .// انتهى //00:12ت م0248