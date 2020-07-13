الرياض 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسأطلقت الأكاديمية السعودية الرقمية، التي تهدف لبناء القدرات الرقمية الوطنية وربطها بمهن المستقبل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، معسكراً تدريبياً مكثفاً في مجال علم البيانات يمتد لأربعة عشر أسبوعاً بواقع ٥٦٠ ساعة، تحت مسمى "معسكر همه لعلم البيانات".ويستهدف المعسكر خريجي التخصصات التقنية والمعلوماتية والحاسب الآلي، وذلك بهدف تأهيل وتمهين الشباب والشابات من الكوادر الوطنية في مجال علم البيانات من خلال ربط المخرجات الأكاديمية مع الكفايات المهنية والتدرب على يد خبراء ومتخصصين معتمدين عالميين.ويتضمن المعسكر تدريبات عملية مكثفة تبدأ من أساسيات علم البيانات وذكاء الأعمال، وتحليل وتصوير وتحضير البيانات، والتحليل الإحصائي باستخدام لغة (R)، والبرمجة باستخدام لغة بايثون، وكذلك تحليل البيانات الاستكشافية وتعلم الآلة، وهندسة البيانات وغيرها من المهارات التقنية باستخدام أكثر من ١٦ أداة، بالإضافة إلى ١٤ مشروعاً تطبيقياً شاملاً يحاكي واقع بيئة الأعمال والأدوار الوظيفية لمختصي علم البيانات.وتسهم هذه المهارات للملتحقين بالمعسكر بتأهيلهم وتمهينهم وتعزيز فرصهم لشغل وظائف متعددة في سوق العمل مثل محلل بيانات، وعالم بيانات، ومهندس بيانات وغيرها الكثير من الوظائف في سوق العمل في مجال علم البيانات.ويأتي إطلاق معسكر همة لعلم البيانات ثالث معسكرات الهمم الرقمية متوائماً مع مبادرة "مهارات المستقبل" التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤخراً التي تهدف لتأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية للدفع بعملية التحول الرقمي.يشار إلى أن التسجيل بدأ عبر الرابط التالي ويستمر حتى ١٨ من يوليو ٢٠٢٠ https://sda.edu.sa/ar/program/DS.// انتهى //00:26ت م0249