الرياض 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسأنعش جنوى آماله بتجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى منذ 2006، وذلك بفوزه على سبال الأخير 2-0 الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.ويدين جنوى بفوزه الأول من أصل ست مباريات خاضها منذ استئناف الموسم بعد توقف لقرابة ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى المقدوني الشمالي المخضرم غوران بانديف والدنماركي لاسي شوني اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 24 و54 من اللقاء الذي أضاع فيه فريقهما ركلة جزاء أيضا عبر الإسباني ياغو فالكي (37).ورفع جنوى رصيده إلى 30 نقطة وترك منطقة الهبوط بصعوده مؤقتاً إلى المركز السابع عشر على حساب ليتشي (28) الذي يلعب لاحقاً في ضيافة كالياري.وفي المقابل، يبدو سبال في طريقه للعودة إلى الدرجة الثانية بعد ثلاثة مواسم بين الكبار، وذلك بتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز الأخير بفارق 11 نقطة عن المركز السابع عشر، بعد فشله في تحقيق أي فوز في مبارياته الست بعد الاستئناف.// انتهى //00:49ت م0250