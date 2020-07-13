الرياض 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسأعاد المخضرم راؤول غارسيا فريقه أتلتيك بلباو لسكة الانتصارات بعدما قاده إلى الفوز على مضيفه ليفانتي 2-1 الأحد ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.وسجّل غارسيا الذي أتم أمس عامه الرابع والثلاثين، الثنائية في الدقيقتين 4 و14، فيما أحرز المقدوني الشمالي إينيس باردي (71) هدف ليفانتي.وخرج بلباو من دوامة الخسارات بعد هزيمتين متتاليتين على أرضه في المرحلتين السابقتين أمام ضيفيه ريال مدريد المتصدّر (0-1)، وإشبيلية الرابع (1-2)، فيما هي الخسارة الثانية لصاحب الضيافة توالياً بعد ريال ماريوركا (0-2).ورفع أتلتيك بلباو رصيده إلى 51 نقطة وأصبح سابعاً مؤقتاً في انتظار استكمال مباريات المرحلة، فيما تجمّد رصيد ليفانتي عند 43 نقطة في المركز الثاني عشر.// انتهى //00:50ت م0251