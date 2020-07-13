تونس 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسأوقفت عناصر من جيش البحر التونسي ثمانية مهاجرين غير شرعيين، وسط البحر قبالة شواطئ جزيرة جربة بمحافظة مدنين جنوب البلاد.وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية اليوم، أن المهاجرين كانوا على متن مركب وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة، باتجاه السواحل الايطالية، لافتًا إلى انه تم تسليمهم إلى وحدة من الحرس لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.// انتهى //02:42ت م0259