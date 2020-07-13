عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ ميشيل مارتن بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في إيرلندا
الاثنين 1441/11/22 هـ الموافق 2020/07/13 م واس
الرياض 21 ذو القعدة 1441هـ الموافق 12 يوليو 2020م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد ميشيل مارتن رئيس وزراء إيرلندا بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في إيرلندا.
وقال الملك المفدى:" يسرنا بمناسبة انتخابكم رئيساً للوزراء في إيرلندا، أن نبعث لدولتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، ولشعب إيرلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار".
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