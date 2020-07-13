الرياض 21 ذو القعدة 1441هـ الموافق 12 يوليو 2020م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد ميشيل مارتن رئيس وزراء إيرلندا بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في إيرلندا.وقال الملك المفدى:" يسرنا بمناسبة انتخابكم رئيساً للوزراء في إيرلندا، أن نبعث لدولتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، ولشعب إيرلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار".// انتهى //02:54ت م0260