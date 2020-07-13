الرياض 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد ميشيل مارتن رئيس وزراء إيرلندا بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في إيرلندا.وقال الملك المفدى:" يسرنا بمناسبة انتخابكم رئيساً للوزراء في إيرلندا، أن نبعث لدولتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، ولشعب إيرلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار".// انتهى //06:11ت م0002