عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ ميشيل مارتن بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في إيرلندا
الاثنين 1441/11/22 هـ الموافق 2020/07/13 م واس
الرياض 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد ميشيل مارتن رئيس وزراء إيرلندا بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في إيرلندا.
وقال الملك المفدى:" يسرنا بمناسبة انتخابكم رئيساً للوزراء في إيرلندا، أن نبعث لدولتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، ولشعب إيرلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار".
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