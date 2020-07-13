اقتصادي / انخفاض الصادرات الكورية الجنوبية بمقدار 1.7% في الأيام العشرة الأولى من يوليو
الاثنين 1441/11/22 هـ الموافق 2020/07/13 م واس
سيجونغ 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس
انخفضت صادرات كوريا الجنوبية في الأيام العشرة الأولى بمقدار 1.7% عن نفس الفترة من العام الماضي، غير أن تباطؤ وتيرة الانكماش يشير إلى تخفيف تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وكالة الجمارك الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أن قيمة صادرات البلاد في الفترة من 1 إلى 10 يوليو بلغت 13.3 مليار دولار بانخفاض قدرها 1.7% عن نفس الفترة من العام الماضي.
كما انخفض المعدل اليومي لقيمة الصادرات خلال الأيام العشرة الأولى بنسبة 1.7% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وانخفضت الصادرات من المنتجات النفطية وقطع غيار السيارات وأجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسب 42.2% و34% و9.7% على التوالي خلال نفس الفترة، بينما ارتفعت الصادرات من السفن ورقائق الذاكرة وسيارات الركوب بنسب 307% و7.7% و7.3% على التوالي.
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