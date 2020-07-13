سيجونغ 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسانخفضت صادرات كوريا الجنوبية في الأيام العشرة الأولى بمقدار 1.7% عن نفس الفترة من العام الماضي، غير أن تباطؤ وتيرة الانكماش يشير إلى تخفيف تداعيات فيروس كورونا المستجد.وأوضحت وكالة الجمارك الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أن قيمة صادرات البلاد في الفترة من 1 إلى 10 يوليو بلغت 13.3 مليار دولار بانخفاض قدرها 1.7% عن نفس الفترة من العام الماضي.كما انخفض المعدل اليومي لقيمة الصادرات خلال الأيام العشرة الأولى بنسبة 1.7% عن نفس الفترة من العام الماضي.وانخفضت الصادرات من المنتجات النفطية وقطع غيار السيارات وأجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسب 42.2% و34% و9.7% على التوالي خلال نفس الفترة، بينما ارتفعت الصادرات من السفن ورقائق الذاكرة وسيارات الركوب بنسب 307% و7.7% و7.3% على التوالي.// انتهى //06:15ت م0004