الرياض 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - رياحاً نشطة على أجزاء من مناطق( الشرقية ، الرياض، المدينة المنورة ،نجران، مكة المكرمة ،القصيم ،حائل ، الليث، جازان) وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.// انتهى //06:19ت م0005