الرياض 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني.خادم الحرمين يعزي حاكم الشارقة هاتفياً.رؤية 2030 تضع المملكة في التصنيف الأعلى رقمياً.«براً بمكة» تحتفي بالداعمين.خارطة عمليات لـ «المجاهدين» بنجران.إشادة بإجراءات تبوك الاحترازية.تدشين الملف الإلكتروني بمستشفى حائل.إطلاق مشروع «نشامى الحي» في أحياء وقرى منطقة عسير.تجويد مخرجات الجامعة الإسلامية.تأكيد على استقطاب المزيد من المشغلين للطيران.متحدث الصحة: انخفاض حالات كورونا الحرجة 0.4 %.مركز الحرب الفكرية بوزارة الدفاع يتصدى لفساد تأويل الفكر المتطرف.الداخلية: معاقبة كل من يخالف تعليمات الدخول إلى المشاعر المقدسة.تدخل أردوغان في ليبيا.. ترميم للحزب وتغطية لعجز الميزانية.ماليزيا تؤكد سيطرتها على انتشار "كوفيد19".إيران.. أوهن من بيت العنكبوت.الأمم المتحدة تقر آلية جديدة لإيصال المساعدات للسوريين.تركيا تواصل عدوانها على العراق.القبض على إرهابي بالجزائر.// يتبع //07:00ت م0008