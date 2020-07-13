وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تدابير الحج ) : تجري الاستعدادات المكثفة لتنظيم حج هذا العام بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء المناسك لمختلف الجنسيات من المقيمين داخل المملكة وفق اجراءات وتدابير صحية وتنظيمية دقيقة ، تعكس بجلاء حرص المملكة بقيادتها الرشيدة حفظها الله ، على تمكين ضيوف بيت الله الحرام من أداء الفريضة ، وذلك في حدود الأعداد الممكنة والتدابير الواجبة تجاههم لضمان أسباب السلامة الصحية وتوفير كل أسباب الراحة والطمأنينة لهم في تأدية نسكهم ، والمحافظة على النفوس ، وهو ما يباركه علماء المملكة والأمة.وأضافت أن المملكة قد أنجزت مراحل كثيرة من خططها الشاملة لمواجهة الجائحة منذ بدء ظهورها ، وحققت نتائج متقدمة في ذلك من خلال الاجراءات الاحترازية الوقائية ، وفي هذا السياق وترجمة للحرص البالغ على الحج الآمن وسلامة ضيوف الرحمن، يأتي إعلان وزارة الداخلية بضرورة الحصول على تصريح الحج للراغبين في أداء المناسك ، وتطبيق العقوبات الخاصة بحق كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة بلا تصريح في الأيام المحددة، بغرامة مالية عشرة آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.وختمت : من هنا تأتي أهمية التزام كافة المواطنين والمقيمين بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية.// يتبع //07:00ت م0011