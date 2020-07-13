بوينس أيرس 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واستجاوزت الأرجنتين مئة ألف إصابة بفيروس كورونا أمس الأحد في ظل جهود لاحتواء معدل الانتشار المتزايد للوباء رغم فرض حجر صحي صارم في العاصمة بوينس أيرس والمناطق المحيطة بها.وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 2657 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال 24 ساعة ليصل الإجمالي إلى 100166 حالة.وبلغ عدد الوفيات في الأرجنتين 1845 وذلك في فارق كبير عن البرازيل التي شهدت أكثر من 71 ألف وفاة حتى يوم الأحد وكذلك بيرو التي سجلت 11682.// انتهى //07:08ت م0013