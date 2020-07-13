بكين 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسأعلنت الصين اليوم الاثنين تسجيل ثماني حالات اصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، جميعها من القادمين من خارج البلاد، مع انخفاض الإصابات المجتمعية المحلية إلى ما يقرب من الصفر.ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات وفاة اضافية خلال يوم أمس فيما لا يزال 320 مريضاً يخضعون للعلاج، مع وجود 117 شخصاً آخرين في العزل لمراقبتهم للاشتباه في إصابتهم بالفيروس أو إصابتهم به دون ظهور أعراض.وسجلت الصين حتى اليوم 4634 حالة وفاة نتيجة الإصابة بكوفيد 19- من أصل 83 الفا و 602 حالة منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان أواخر العام الماضي.// انتهى //07:08ت م0014