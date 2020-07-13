طرابلس 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، مطالبة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، من وزير الخارجية محمد سيالة، البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام والتوقيع على بعض الاتفاقات الدولية والبروتوكولات المكملة لها، موضحاً أنها متعلقة باتفاقية حماية الأشخاص من الإخفاء القسري، واتفاقية أتاوا لحظر الألغام ضد الأشخاص، والبروتوكول الاختياري المكمل لاتفاقية مناهضة التعذيب.وأشارت إلى الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة و وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، وتم خلاله بحث آخر التطورات الميدانية والسياسية في ليبيا، والتطرق إلى ملف الهجرة غير القانونية وسبل التعاون بين البلدين والخطوات المتخذة من قبل حكومة الوفاق، والتي كان آخرها افتتاح مركز لمراقبة الهجرة في مالطا.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية، محذرة من مغبة التحشيدات العسكرية في منطقة سرت – الجفرة من قبل قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق رغم الدعوات المحلية والدولية والإقليمية لوقف اطلاق النار، محذرة من مغبة هذه التحشيدات العسكرية على المنطقة وإشعال حرب إقليمية تكون وقودها الشعب الليبي وثروته.وتطرقت إلى بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم، الذي أكد إنه بحثت مع وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إصلاح قطاع الأمن، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، و أهمية تنسيق الجهود على المستويين المحلي الدولي في هذا الموضوع .وأوردت الصحف بيان السفارة الأميركية الذي أشار إلى وجود دور خارجي يعرقل التقدم ويزيد من خطر المواجهة، مؤكدة أن الجهود المدعومة من الخارج ضدّ القطاعين الاقتصادي والمالي الليبي أعاقت التقدم وزادت من خطر المواجهة، مضيفة أن أولئك الذين يقوّضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات.// انتهى //08:57ت م0022