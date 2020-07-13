بيت لحم 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مواطنين فلسطينيين إثنين أحدهما أسير محرر من بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد كريم عياد من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بعد أن داهمت منزله وفتشته.وفي نفس السياق، اعتقلت قوات الاحتلال مصطفى كامل عايش في منطقة النفق ببيت جالا غرب بيت لحم، أثناء توجهه إلى مكان عمله في مدينة القدس.// انتهى //09:05ت م0024