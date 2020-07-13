القاهرة 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من المشروعات القومية فى قطاع الإسكان وتأكيده أن الدولة انفقت 280 مليار جنيه خلال ست سنوات استثمارات لتحسين أحول المواطنين ونجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري.وسلطت الصحف الضوء على استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية لسد النهضة الاثيوبي ، مشيرة إلى أن اللجان الفنية والقانونية ستستكمل اليوم أعمالها يعقبها اجتماع وزاري للدول الثلاث لرفع التقرير النهائي إلى دولة جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.وأشارت صحف القاهرة إلى تسجيل وزارة الصحة أمس 912 إصابة جيدة بفيروس كورونا المستجد وفاة 89 حالة جديدة.ونوهت إلى أن الجيش الليبي حدد شروط لفتح المواني والحقول النفطية لضمان عدم وصول عوائدها لدعم الإرهابيين،،وتجهيزه خط دفاعى لمدينتي سرت والجفرة للرد على أي هجوم من ميليشيات طرابلس المشكلة من المرتزقة والأتراك .وذكرت أن 4 كتل نيابة في البرلمان التونسي تعتزم، سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، في ظل استمرار الخروق القانونية للغنوشي في ما يتعلق بأدائه داخل البرلمان وخارجه.ولفتت الانتباه إلى موافقة مجلس الأمن الدولي على دخول المساعدات الانسانية إلى سوريا عبر معبر تركي واحد وذلك غداة انقضاء العملية الإنسانية التي استمرت 6 اعوام بتفويض من الأمم المتحدة .وعرجت إلى تسجيل منظمة الصحة العالمية زيادة قياسية في حالات الإصابة العالمية بفيروس كورونا مساء أمس مع ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بواقع 230370 حالة خلال 24 ساعة. مشيرة إلى أن أكبر زيادات جاءت من الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا.وتحدثت صحف القاهرة في عدة موضوعات دولية متفرقة منها،تظاهر آلاف الإسرائيليين ضد حكومة نتنياهو لفشلها في التعامل مع الاثار الاقتصادية لجائحة "كورونا" ، ومقتل وإصابة 77 بمظاهرات مالي واعتقال قادة المعارضة، وتصاعد التوتر في صوفيا بعد مطالبة الرئيس البلغاري رومين راديف الحكومة بالاستقالة ورفض رئيس الوزراء الاستجابة لطلبه.// انتهى //09:10ت م0026