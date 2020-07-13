عام / الأرصاد تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الاثنين 1441/11/22 هـ الموافق 2020/07/13 م واس
المدينة المنورة 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - لهذا اليوم , تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة , وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر ووادي الفرع.
وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً و تستمر حتى السابعة مساءً.
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09:11ت م
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