المدينة المنورة 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - لهذا اليوم , تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة , وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر ووادي الفرع.وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً و تستمر حتى السابعة مساءً.// انتهى //09:11ت م0027