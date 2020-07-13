رام الله 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم، حيث تم رصد نحو 230 ألف حالة جديدة.وأبرزت الصحف الفلسطينية قرار الحكومة الفلسطينية، إغلاق محافظات: الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس، لمدة 4 أيام إضافية، ومنع الحركة ما بين كافة محافظات الفلسطينية لمدة أسبوعين.وأوردت صحف فلسطين ما أفادت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن كلا من الأسرى محمود السعدي من مخيم جنين، وعدي شحادة من مخيم الدهيشة، وفادي غنيمات من بلدة صوريف، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري.وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة فلسطينيين من الضفة، فيما أضرم مستوطنون النيران، في أراض زراعية ببلدة الساوية جنوب مدينة نابلس، فيما سرق آخرون أغناما جنوب جنين.// انتهى //10:34ت م0034