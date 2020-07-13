الخرطوم 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على مواصلة رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك مشاوراته مع القوى السياسية والاجتماعية المختلفة بشأن تعيين الولاة المدنيين، وقد أثمرت المشاورات عن حسم اختيار الولاة لـ(13) ولاية.وأبرزت صحف الصباح تأكيد قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أنها تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية لمليشيا الحوثي والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.وأشارت إلى استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية لسد النهضة الإثيوبي.ونقلت صحف الإثنين عن عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي النائب على التكبالي قوله، إن الميليشيات المسلحة والعناصر المتطرفة والمرتزقة تصعب مهمة استئناف النفط الليبي.وسلطت الضوء على مناقشة المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، أمس، استمرار الخروق التركية للأجواء والأراضي العراقية، مطالباً أنقرة بوقف التجاوزات التي تشكل اعتداء على سيادة العراق وتسيء للعلاقات.وأولت الصحف اهتماما بموافقة مجلس الأمن الدولي على دخول المساعدات الانسانية إلى سوريا عبر معبر تركي وذلك عقب انقضاء العملية الإنسانية التي استمرت 6 أعوام.وأخبرت صحف السودان عن تسجيل منظمة الصحة العالمية زيادة قياسية في حالات الإصابة العالمية بفيروس كورونا، أمس، مع ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بأكثر 230 ألف حالة خلال 24 ساعة الماضية.// انتهى //10:40ت م0037