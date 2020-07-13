جدة 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، وشبه انعدام في الرؤية، على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة تشمل محافظات الليث، والقنفذة، وبحره، والأجزاء الساحلية.وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً .// انتهى //10:41ت م0038