نيودلهي 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسأعلنت السلطات الهندية اليوم، تسجيل 28 ألفا و701 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لترتفع الحصيلة إلى 878 ألفا و254 حالة.وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان لها، أنها سجلت 500 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 23 ألفًا و174 حالة، بينما تماثل 18 ألفا و850 مريضاً للشفاء، ليصبح مجموع المتعافين 553 ألفا و470 حالة.// انتهى //10:42ت م0039