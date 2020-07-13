سياسي / الرئيس البولندي الحالي يفوز في الانتخابات الرئاسية
الاثنين 1441/11/22 هـ الموافق 2020/07/13 م واس
وارسو 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس
أكدت اللجنة الانتخابية في بولندا، اليوم، فوز الرئيس الحالي أندريه دودا بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية.
وقالت اللجنة بناء على نتائج 8ر99 % من الدوائر الانتخابية، إن دودا حصل على 2ر51 % من الأصوات في جولة الإعادة.
وبحسب النتائج، فقد فاز منافس دودا، رافال ترزاسكو فسكي عمدة وارسو الليبرالي، بنسبة 8ر48 % من الأصوات.
وقالت اللجنة إن نسبة إقبال الناخبين كانت مرتفعة بشكل غير معتاد، بواقع 12ر68 %.
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