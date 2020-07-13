بيروت 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالانخفاض الكبير الذي شهده سعر صرف الدولار مقابل الليرة في ظل اجواء تهدئة تشهدها الساحة السياسية تزامناً مع الارتفاع الدراماتيكي لأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، والذي وصل أمس إلى مستوى الذروة بتسجيل 166 إصابة مؤكدة.وسلطت الصحف الضوء على إعلان السلطات الأمنية العراقية، أمس، مقتل ثلاثة عناصر أمن وجرح 7 آخرين بتفجير غربي بحيرة حمرين بمحافظة ديالى شمال البلاد.وتطرقت صحف الإثنين إلى إعراب السفارة الأميركية في ليبيا، أمس، عن انزعاجها مما وصفته بالتدخل الأجنبي في الاقتصاد الليبي بسبب الأزمة الدائرة في البلاد.ولفتت الانتباه إلى إعلان مجلس الأمن الدولي أمس أنه تبنى قراراً يسمح بموجبه باستمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا لمدة عام عبر معبر واحد.وأخبرت عن تبادل أذربيجان وأرمينيا اتهامات، أمس، بشن هجوم عسكري على الحدود المشتركة بين البلدين في اشتباكات أدت إلى سقوط قتيلين وخمسة جرحى في صفوف القوات الأذربيجانية.وأشارت صحف بيروت إلى فرض السلطات الأميركية، أمس، رسوماً جمركية عقابية بنسبة 25 في المئة على صادرات فرنسية، وذلك رداً على ضريبة فرنسية استهدفت شركات الإنترنت الأمريكية العملاقة.// انتهى //10:50ت م0042