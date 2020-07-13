كييف 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسسجلت السلطات الأوكرانية، اليوم، 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، ليصل إجمالي الإصابات إلى 54 ألفا و133 حالة.وأوضحت بيانات نظام انتشار فيروس كورونا لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، أنه سُجلت 15 حالة وفاة جديدة، في حين تعافى 385 حالة، لتبلغ حالات التعافي 26 ألفا و503 أشخاص، بينما بلغ عدد حالات الوفيات 1398 حالة.// انتهى //10:54ت م0043