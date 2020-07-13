جدة 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسقدّم مركز "تأكد" في كورنيش جدة خدماته لـ 65179 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.يذكر أن مراكز "تأكد" خصصتها "الصحة" للذين لا يشكون من أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حصل لهم مخالطة بشخص مصاب، ويُقدم فيها خدمة الفحص لفيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي" ووجود مراكز "تأكد" حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستجود خلال الأيام القليلة القادمة في جميع مناطق المملكة، وهذه الفحوصات تبين مدة انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي .// انتهى //11:04ت م0045