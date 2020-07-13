الجبيل 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واستنظم الهيئة الملكية بالجبيل بعد غدٍ، ندوة رقمية عبر الشبكة الافتراضية، بعنوان "نظرة على مستقبل الصناعات البتروكيماوية"، بمشاركة العديد من المهتمين في مجال صناعة البتروكيماويات، تشمل مناقشات وعروض رفيعة المستوى من متحدثين وخبراء عالميين.وتتضمن الندوة جلستين عن دور المملكة في قيادة مستقبل البتروكيماويات والفرص الرقمية لتحويل قطاع البتروكيماويات، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي.وتتمحور الجلسات حول التعرف على الفرص المستقبلية للبتروكيماويات ما بعد جائحة فيروس كورونا حول العالم، ودور قطاع البتروكيماويات في قيادة التنمية المستقبلية لقطاع الطاقة، وكيف سيكون قطاع البتروكيماويات المفتاح في تنويع الاقتصاد وإيجاد فرص العمل، وإضافة قيمة لمستقبل المملكة والمنطقة، وكيف يمكن للرقمنة والتقنيات المبتكرة أن تساعد قطاع البتروكيماويات على أن يكون أكثر كفاءة، ودور التكنولوجيا في قيادة المستقبل وخلق فرص الأعمال في القطاع، وكيف أصبحت المملكة مركزاً تقنياً عالمياً وإقليمياً لقطاع البتروكيماويات .// انتهى //11:07ت م0046