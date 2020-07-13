بغداد 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالدعوات إلى تأسيس صندوق استثمارللاجيال القادمة في البلاد, بالتزامن مع الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة التي اعقبت انخفاض أسعار النفط عالميا ،مشيرة إلى المساعي التي تبذلها أوساط نيابية لتأسيس هذا الصندوق وتعديل قانون الاستثمار.ونوهت الصحف بحاجة العراق إلى تفعيل الواردات غير النفطية بما يلبي حاجات موازناته الاستثمارية, مشيرة إلى امتلاك البلاد آفاقا استثمارية واسعة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة.وتطرقت إلى التوجه نحو تعديل قانون الاستثمار بالشكل الذي يشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في العراق ,مبرزة في هذا المجال اعتزام اللجنة الاقتصادية البرلمانية طرح تعديل القانون المذكور خلال جلسات البرلمان القادمة.وتابعت صحف الإثنين الإجراء الذي اتخذته الحكومة بسيطرة القوات الأمنية على المنافذة الحدودية " منفذي مندلي وخانقين " كخطوة أولى ,مبرزة الموقف القانوني والدستوري من هذا الإجراء.// انتهى //11:14ت م0047